Noa Vahle openhartig over moeder Linda: ’Logisch dat ze iets gaat uitzoeken’

„Ik vind het heel logisch dat ze iets gaat uitzoeken na zo’n jaar”, zegt Noa woensdagavond in Vandaag Inside. „Volgens mij zit je in een constant conflict tussen heel erg boos zijn op iemand en ook van iemand houden. Dat heb ik ook wat hem (Jeroen Rietbergen, red.) betreft. Dat ze het gaat uitzoeken is helemaal oké.”

Tekst gaat verder onder de video.

Aanvankelijk was Noa boos op haar stiefvader toen bekend werd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. „Natuurlijk ben ik boos, teleurgesteld en verdrietig. Maar je vergeet ook niet dat iemand een goed mens is en dat hij goede dingen heeft gedaan voor mij, voor mijn broer en voor mijn moeder.

Noa baalt van de geruchten dat ze haar moeder niet zou steunen. „Als mensen zeggen dat ik haar niet steun of ruzie met haar heb, dan vind ik dat heel vervelend om te horen. Het is gewoon niet zo. Ik wil gewoon dat ze gelukkig is.”

Eerder deze week bespraken Jordi Versteegden en Wilson Boldewijn de geruchtmakende foto waarop Linda de Mol en Jeroen Rietbergen voor het eerst samen zijn vastgelegd sinds het Voice-schandaal.