Good Morning America-presentator Michael Strahan ging de ruimte in: ’Het was onwerkelijk’

Strahan ging samen met vijf andere passagiers naar de rand van de dampkring. Onder andere Laura Shepard Churchley, de oudste dochter van voormalig astronaut Alan Shepard, zat aan boord, net als zakenman Lane Bess en zijn zoon Cameron.

De raket werd in West Texas gelanceerd en ging naar ruim 100 kilometer hoogte. Na 10 minuten en 13 seconden landde het weer op aarde. Toen het zestal uit de capsule stapte, werden zij begroet door Bezos.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Een kiekje van de raketlancering. Ⓒ Getty Images

„Het was onwerkelijk”, was Strahans eerste reactie. „Ik wil terug.” Ook maakte hij nog een grapje over de enorme g-krachten die hij tijdens de vlucht ervoer. „Het is geen facelift, het is een facedrop. Ik weet hoe ik eruit zal zien op mijn 85e.”

Het was de derde vlucht van Blue Origin met mensen aan boord. Bij de eerste vlucht in juli vloog Bezos zelf mee, samen met de toen 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, de jongste persoon ooit in de ruimte. Bij de tweede vlucht ging de 90-jarige acteur William Shatner mee. Hij is de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest.