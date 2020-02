Rose McGowan: ’Achter de schermen was het een verkrachtingsfabriek’

In de show Good Morning Britain reageert ze nogmaals op de veroordeling van Harvey Weinstein van aanranding en verkrachting, die voor haar toch enigszins onverwacht kwam. „Een enorm moment. Een grote overwinning voor iedereen van ons die ooit gekwetst zijn, die door Weinstein persoonlijk beschadigd zijn. Ik ben de jury enorm dankbaar... het is een buitengewoon moment.”

McGowan, die al uitgehoord werd door een spion in opdracht van Weinstein, onthult ook dat ze doodsbang was dat de filmproducent een huurmoordenaar zou inhuren om haar om te leggen. „Hij kwam soort van achter me aan, hij en zijn enorme machine van andere monsters die hem faciliteren. Mensen die hij betaalt om laffe dingen te doen, die zo uit een spionnenboek kunnen komen. Ik moet eerlijk zijn: ik zat gisteravond thuis en dacht: ’Ik moet de was doen’, gevolgd door: ’O, ik vraag me af of hij, als hij veroordeeld wordt, een huurmoordenaar inhuurt om me te vermoorden’ en ’O, wat zal ik vanavond eten’. Dit zijn de normale gedachten geworden in mijn leven. En dat is zo verkeerd en ziek. Daarom vecht ik zo hard om dit te stoppen.”

’Verkrachtingsfabriek’

Ze noemt Harvey Weinstein ’een van de grootste serieverkrachters in de geschiedenis’ en verwijt dat de mensen die het gedrag van de filmproducent mogelijk maakten. „Hij had een complete ’machine’ om de verkrachting op te zetten. Films, dat was zijn inkomstenbron. Maar er was een verkrachtingsfabriek, daar ging de business om achter de schermen. Elke keer dat hij een geheimhoudingsovereenkomst moest maken en zwijggeld betaalde, moest hij het bestuur van wat later The Weinstein Company werd, ook een bedrag betalen. Dit is het soort mensenhandel dat plaatsvindt in Hollywood en in de wereld. Daarom vecht ik nog steeds voor een culturele verandering over de hele wereld.”

De kans is groot, bevestigt McGowan, dat zij haar zegje kan doen in de rechtbank in Los Angeles, wanneer hij daar terecht staat voor andere aanklachten.