Tweede seizoen Netflix-serie Undercover start 6 september

Hoofdrolspelers Frank Lammers, Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waes zijn ook komend seizoen weer van de partij. Lammers (Ferry Bouman in de serie) verklapt dat fans van de misdaadserie iets hebben om naar uit te kijken. „Ferry is back, so watch out! Het tweede seizoen van Undercover is nog spannender, met nieuwe karakters en verhaallijnen. Ik kan niet wachten voor de fans om het te zien”, zegt hij.

Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe personages geïntroduceerd. Kickbokser Rico Verhoeven speelt een van die karakters.

Plot

Het tweede seizoen Undercover speelt zich een klein jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen af. Kim de Rooij werkt bij Human Rights. Dankzij de hulp van haar ex-collega Bob Lemmens leidt haar onderzoek naar illegale wapenhandel in Syrië naar de El Dorado Ranch, een country & western manege in het Belgische achterland. Bob gaat wederom undercover en probeert ditmaal in de gratie te komen van de gebroeders Laurent en JP Berger, wapenhandelaars.

Bekijk hieronder de trailer.