Shannen Doherty: ’Ik wil nog niet gaan’

Vijf jaar geleden werd er bij actrice Shannen Doherty borstkanker geconstateerd. Binnenkort zal ze die strijd verliezen, maar heengaan wil ze nog niet. ,,Ik voel me nu nog kiplekker.’’ Ⓒ Getty Images

Al vijf jaar strijdt voormalig Beverly Hills 90210-ster SHANNEN DOHERTY tegen borstkanker en even leek het erop dat zij als winnares uit dat gevecht zou komen. Inderdaad, ’leek’, want de ziekte is terug en heftiger dan ooit. Er zijn inmiddels uitzaaiingen in onder andere de lymfeklieren geconstateerd. Shannen Doherty is inmiddels ’uitbehandeld’ verklaard, zal niet meer beter worden, maar is nog lang niet van plan te gaan...