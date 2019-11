Nicolette van Dam verloor vader op haar na

In het programma Rooijakkers Over De Vloer vertelt de presentatrice woensdag openhartig over deze heftige periode: „Het is afschuwelijk. Dat is de grootste nachtmerrie dat zoiets gebeurt. Dat je vader iets aangedaan wordt door toedoen van een ander. Het scheelde echt nog maar een haar of mijn vader was er niet meer.”

René van Dam was het slachtoffer van een bende horlogerovers in Amsterdam, beter bekend als de ’Rolex-bende’. Ook Estelle Cruijff was één van de slachtoffers.

