Amerikaanse regering noemt Roger Waters antisemiet na kostuumrel

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag in een verklaring de actie van de zanger veroordeeld. „Het concert van Waters bevatte beelden die zeer beledigend zijn voor Joodse mensen”, aldus de verklaring. „De artiest in kwestie heeft een lang trackrecord van antisemitische stijlfiguren waarmee hij Joodse mensen kleineert.”

Anne Frank

Tijdens het optreden droeg Waters een lange zwarte jas met rode armbanden, waarop gekruiste hamers in plaats van hakenkruizen stonden. Ook greep hij naar een mitrailleur en schoot hij nepkogels af. Volgens de 79-jarige veelbesproken zanger is het een kenmerk van zijn shows dat hij al sinds het album The Wall van Pink Floyd in 1980 opvoert.

„Mijn hele leven heb ik me uitgesproken tegen autoritarisme en onderdrukking waar ik het ook zie”, stelt hij in een verklaring. „Toen ik een kind was na de oorlog, werd de naam Anne Frank vaak in ons huis uitgesproken, ze werd een permanente herinnering aan wat er gebeurt als het fascisme niet onder controle wordt gehouden.” In het bericht schrijft hij dat zijn ouders meevochten tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

De politie in Berlijn heeft een onderzoek ingesteld of Waters met zijn actie heeft aangezet tot haatzaaien.