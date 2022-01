Premium Het beste van De Telegraaf

’Queen zoekt rust in favoriete toevluchtsoord prins Philip’

Door Eva de Rond

Koningin Elizabeth is voor het eerst na de dood van prins Philip per helikopter teruggekeerd naar haar landgoed in Sandringham. Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth is voor het eerst na de dood van prins Philip per helikopter teruggekeerd naar haar landgoed in Sandringham. Nu ze is aangekomen op Wood Farm, een gedeelte van het landgoed dat ze altijd graag bezocht met Philip om te ontsnappen aan de druk van de monarchie en de vele schijnwerpers, heeft ze alle tijd om te reflecteren op het traumatische afgelopen jaar. Nu wellicht een ’verloren koningin’, maar decennia eerder was Wood Farm nog het geheime huis van een ’verloren prins’: prins John.