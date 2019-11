Voice of Holland weet bijna 2 miljoen kijkers te winnen

Ⓒ William Rutten

The Voice of Holland blijft bezig aan zijn succesreeks en trekt net zoals vorige week bijna 2 miljoen kijkers. De Blind Auditions, waarin juryleden Ali B, Waylon, Anouk en Lil’ Kleine hun teams bij elkaar sprokkelen, wist de eerste plek in de lijst van best bekeken programma’s van de vrijdagavond te bereiken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.