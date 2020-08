NikkieTutorials in tranen: ’Vandaag is zo’n zwarte dag’

In de Engelstalige video breekt ze al na nog geen halve minuut. „Ik wil niet nu al janken, Jezus”, verzucht ze in het Nederlands. De man achter de camera stelt haar gerust. „Maakt niet uit. Het komt zoals het komt. Laat die emoties gewoon even gaan en dan herpak je weer wanneer je wil. Rustig aan.”

Nikkie vertelt geëmotioneerd over de ’zwartste dagen’ in haar leven, waarvan zondag zo’n zwarte dag is. „Een paar dagen geleden werden Dylan en ik overvallen en onder schot gehouden in ons eigen huis.” Ze wil haar fans laten weten dat ze oké is, ’al zie ik er nu misschien niet zo uit’.

Ze laat weten dat ze niet veel meer kwijt kan over de overval, ’haar ergste nachtmerrie’, vanwege haar mentale toestand en omdat het onderzoek nog in volle gang is. Make-up heeft haar door de donkerste dagen geholpen, ’toen ik mijn broertje verloor en meer dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven’. „Het is therapie voor mij.” Ze begint dan ook aan een ’poppenlook’ en wanneer die af is, besluit ze: „Hoe meer ik in deze make-up wereld duik, hoe meer rust ik krijg in mijn hoofd.”

De video is al bijna 350.000 keer bekeken en het regent steunbetuigingen voor de Nederlandse make-upartiest die wereldwijd bekend is.