’Vloek verbroken: Mick Jagger kan Engeland weer aanmoedigen bij EK-finale’

Jagger wordt er door veel voetbalfans van beschuldigd een slechte invloed te hebben op teams die hij aanmoedigt. Sinds 2010 werden wedstrijden die de rocker bezocht steevast verloren door het team waarvan hij fan was.

Dat begon tijdens het WK van 2010. De Brit liet toen weten drie favorieten te hebben. Zo bezocht hij de wedstrijd Verenigde Staten-Ghana om de Amerikanen te steunen. Naast Bill Clinton op de tribune zag Jagger hoe Amerika het duel uit de achtste finales met 2-1 verloor.

De rocker was tijdens het WK vanzelfsprekend ook fan van The Three Lions, het nationale Engelse team. Maar toen hij de wedstrijd in de achtste finales tegen Duitsland bezocht, zag hij de Duitsers met 4-1 winnen. Zijn laatste troef was Brazilië. Dat land zag hij in actie tijdens de kwartfinales tegen Nederland. Oranje won door twee goals van Wesley Sneijder met 2-1.

Scheldnaam

Op het WK van 2014 was Jagger bij Brazilië-Duitsland om de Brazilianen aan te moedigen. Dat liep faliekant verkeerd af. Brazilië werd in de halve finales met 7-1 vernederd. De Brazilianen gaven hem toen de bijnaam Pe Frio, een scheldnaam voor iemand die ongeluk brengt. Op social media verdedigde Jagger zich nog wel tegen alle verwijten over die nederlaag. „Ik kan de verantwoordelijkheid nemen voor de eerste Duitse goal, maar niet voor de andere zes”, schreef hij.

Tijdens het WK van 2018 zat Jagger op de tribune toen Engeland werd uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Kroatië won de wedstrijd met 2-1 in de verlenging. Opnieuw kreeg de muzikant de schuld.

Woensdagavond ging het eindelijk goed. Jagger was onopvallend aanwezig op Wembley, het stadion in Londen waar Engeland-Denemarken werd gespeeld. Ver in de verlenging beslisten de Engelsen de wedstrijd toen spits Harry Kane de bevrijdende 2-1 maakte. Engeland staat daardoor zondagavond in de finale tegen Italië. Het is niet bekend of Jagger bij dat duel aanwezig is.