Henny Huisman: ’Ik wist wel dat Tino Martin veel drinkt, te veel’

Toen Tino Martin tijdens zijn live optreden als ambassadeur van de vrijheid op bevrijdingsdag een wanprestatie leverde, was de kritiek op social media niet van de lucht. Men meende dat de zanger dronken was. Ook bij eerdere slechte optredens van Tino Martin werd dat gesuggereerd en bovendien gaan er gedurende zijn hele muzikale loopbaan ook geruchten over cokegebruik. Insiders beklaagden zich na zijn optreden op bevrijdingsdag tegenover Privé over zijn gebrek aan professionaliteit. Zijn management ontkende in deze krant alle beschuldigingen van drank- en drugsgebruik.

Henny Huisman meent dat de geruchten over cokegebruik ’nog wel even aan hem blijven kleven’. „Ik wist wel dat hij veel drinkt, te veel. Dat vind ik ook niet verstandig, maar als hij het thuis doet, moet hij het zelf weten. Bij optredens moet hij dat niet doen”, zegt hij in Nieuwe Revu. Henny meent dat artiesten misschien naar drank en drugs grijpen om hun zenuwen te bedwingen, maar vindt dat je ’voor een volgepakt Ahoy best in je broek mag schijten van nervositeit’.

De voormalige presentator van de Soundmixshow, waar ook Tino Martin als 17-jarige nog in schitterde, ziet wel dat drugsgebruik genormaliseerd is. „Het is klotespul, er wordt veel te lichtzinnig gedaan over ‘een snuifje of een pilletje’. Het is bijna normaal geworden, maar dat is het absoluut niet.”