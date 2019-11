André Hazes: Niemand zal snappen wat wij met elkaar hebben

Het is oma Corrie, de oma van zijn ex Monique, die hij roemt. Naast een foto van de zanger met de 88-jarige vrouw, schrijft André: ’Mooiste, meest unieke vrouw die ik ooit ontmoet heb. Niemand zal snappen wat wij met elkaar hebben. Love you Cor!”

Het bericht komt opmerkelijk genoeg een aantal uur nadat Monique een foto van haar befaamde oma - die ook vaak te zien was in hun realityshow Ik haal alles uit het leven - plaatste. Zij schreef daarbij dat deze vrouw haar compleet maakte. Ook opvallend is dat zij aanzienlijk meer sympathie in de vorm van likes kreeg voor haar liefdesverklaring aan oma Corrie.

Eerder was het zoontje André Jr. die op beide accounts de show stal in de week nadat zijn ouders uit elkaar gingen en de zanger zijn liefde voor Bridget had verklaard.