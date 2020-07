’Charles was teleurgesteld in Harry vanwege stelen spotlights’

De prins van Wales werd naar verluidt twintig minuten voordat de verklaring openbaar ging op de hoogte gebracht en moest direct zijn zegen geven. Volgens de auteurs, royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, was Charles ’teleurgesteld’ maar begreep hij ook dat er een ’kantelpunt’ was bereikt in de relatie tussen Harry en Meghan, zeker ook vanwege de geruchten die al langere tijd in de lucht hingen.

Waar Charles voor vreesde gebeurde ook. Direct nadat Harry zijn statement naar buiten bracht, domineerde het alle nieuwsmedia.

Harry wilde graag naar buiten met het nieuws omdat hij tegelijkertijd een krachtig statement maakte aan het adres van de pers om Meghan met rust te laten. De toenmalige actrice was in de aanloop naar de officiële bevestiging van haar relatie met Harry het slachtoffer geworden van geroddel met een ondertoon van seksisme en racisme. „Daarmee werd een lijn overschreden”, zo stond in de verklaring van Kensington Palace.

Al het hele weekend worden verschillende passages uit het boek breed uitgemeten in de Britse pers. Zo werd zondag onder meer geschreven over de vrees van broer William dat Harry verblind was door ’lust’.