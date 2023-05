Premium Het beste van De Telegraaf

Tientallen voorstellingen door het hele land na de Nationale Dodenherdenking Theater na de Dam houdt de oorlog uit de vergetelheid

Door Esther Kleuver en Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Paul van der Laan (l.) en Jochem Stavenuiter van Bambie staan stil bij de beschieting op de Dam in 1945. Ⓒ Hilde Harshagen

Vrijheid moet je koesteren, want zo vanzelfsprekend is die niet. Na(ast) de twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking moeten we daarom luid en duidelijk de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog blijven vertellen, opdat we die zwarte bladzijde uit de geschiedenis nooit vergeten.