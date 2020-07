Ruud de Wild verwijdert coronascherm; zenderbaas grijpt in

„Dit is allemaal voor de bühne hier, ik zal het eens laten horen”, zegt Ruud, doelend op het plexiglasscherm dat als coronamaatregel in de studio is aangebracht. Vervolgens zoekt de KRO-NCRV-dj iets ’om mee te gooien’, waarna hij terugkeert met een gouden beeldje van een schildpad.

Zijn sidekicks beantwoorden zijn idee nog met ’nee, doe dat nou niet!’, maar Ruud geeft daar geen gehoor aan en gooit het beeldje tegen het scherm. „Dit is op 1 meter afstand”, voegt hij eraan toe.

Camera

Niet veel later komt de dj tot de conclusie dat het scherm eigenlijk geen functie heeft. En als sidekick Thijs Maalderink vervolgens oppert het plexiglasscherm ’weg te halen’, is het hek van de dam: „Nou, eigenlijk moeten we dat doen”, vindt Ruud, die besluit samen met Thijs daad bij woord te voegen. „Dit is voor de bühne en moet ván de bühne!”

En terwijl Ruud zijn zorgen uitspreekt tegen zijn sidekick – „kijk nou uit voor die camera, Jezus! – liggen er voor de dj grotere problemen op de loer. De zenderbaas van NPO Radio 2 heeft namelijk lucht gekregen van de rebelse actie en besluit in te grijpen.

Ruud: „Peter de Vries, onze baas komt binnen... Wat is er?”

Thijs: „Mocht het al, Peter?”

Peter: „Nee.”

Thijs: „Oh, dan moet het weer terug!”

Ruud: „Als de baas binnenkomt tijdens een radioprogramma, dan weet je dat het moet.”

Op Twitter benadrukt Ruud nog maar eens dat plexiglas tegen corona ’alleen maar voor de bühne is’. „Jammer dat de baas daar anders over denkt...”