De eeuwige strijd van de muziekwereld tegen DONALD TRUMP

In november is het weer zover: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump is er alles aan gelegen om herkozen te worden zodat hij voor een tweede termijn kan aanblijven als president van de Verenigde Staten. De 74-jarige Amerikaan is dan ook druk bezig met zijn verkiezingscampagnes, de zogeheten rally’s. Het wordt voor Trump echter steeds lastiger om zijn campagnes op te fleuren met muziek want de lijst van de nummers waarvan artiesten willen dat de Amerikaanse president ze níet meer gebruikt, is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid!