Charles en Camilla als verrassing te zien in American Idol

American Idol-juryleden Lionel Richie en Katy Perry konden afgelopen weekeinde niet aanwezig zijn bij de talentenjacht omdat ze optraden bij het kroningsconcert. In het fragment zitten Perry en Richie in een kamer en komen Charles en Camilla binnen. „Ik wilde even checken hoelang jullie deze kamer nog nodig hebben”, vraagt de koning. Vervolgens bedankt Charles beide artiesten voor hun „briljante optreden.”

Perry droeg tijdens het kroningsconcert bij Windsor Castle haar hit Firework op aan de koning. „Bedankt dat u in zoveel jonge mensen het vuurwerk naar boven brengt”, zei ze op het podium.