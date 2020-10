Glastonbury denkt aan massaal testen festivalbezoekers

„Het testen gaat nu goed, mogelijk kunnen we grootschalige testregelingen opzetten”, zei Eavis. Er moet volgens hem nog wel goed nagedacht worden over het wanneer en hoe vaak er getest moet worden om er zeker van te zijn dat er geen coronagevallen naar binnengaan. „Willen we 200.000 mensen bijvoorbeeld drie keer testen? Wanneer ze hun huis verlaten, halverwege zijn en als ze aan de festivalpoort staan?”, vroeg hij zich af.

Glastonbury, een van de grootste festivals ter wereld, kon dit jaar niet doorgaan vanwege corona. Onder anderen Paul McCartney, Taylor Swift en Kendrick Lamar zouden in juni optreden.

Eerder gaf Eavis al aan dat hij hemel en aarde gaat bewegen om de editie van 2021 wel door te laten gaan. „Maar dat betekent niet dat het ook echt gaat gebeuren. Het is misschien ijdele hoop”, zei hij.