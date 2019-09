Telefilm Boy Meets Gun gaat naar Zuid-Korea

Boy meets Gun vertelt over een schuchtere filosoof die per ongeluk een pistool in zijn bezit krijgt. Hij besluit het wapen te houden, tot het zijn leven gaat beïnvloeden. De hoofdrollen worden gespeeld door Eelco Smits, Victor IJdens, Mara van Vlijmen en Charlie Chan Dagelet.

Boy meets Gun is begin 2020 te zien bij NPO. Het is het speelfilmdebuut van regisseur Van Hezik, die eerder onder meer de absurdistische televisieserie TreurTeeVee maakte.