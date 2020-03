’Koppel uit Temptation Island naar huis gestuurd’

Volgens ’Team Tempa’, die op sociale media zich regelmatig bezighouden met alle geruchten rondom Temptation Island, zou een stelletje een regel hebben overtreden. ’Team Tempa’ suggereerde al ruim voor de start van de nieuwe reeks dat Gianni en Melissa beide een mobiele telefoon hebben meegesmokkeld. Hierdoor konden de twee stiekem contact houden, iets wat uit den boze is in Temptation Island.

Tekst loopt verder onder Instagrambericht

Op het Instagramaccount van ’Team Tempa’ werd er al eerder beweerd dat er niet vier, maar vijf koppels deel zouden nemen aan de relatietest. Hierdoor lijkt het erop dat in de plaats van Gianni en Melissa, Zach en Simone later hun intrede zouden kunnen maken in het programma.

RTL laat in een reactie aan De Telegraaf weten niet inhoudelijk in te willen gaan op de geruchten.