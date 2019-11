Wilfred Genee kritisch op Bram Krikke

In De Villa worden schaarsgeklede jongens en meisjes aan elkaar gekoppeld en brengen ze meerdere dagen en nachten met elkaar door in een riante villa aan de Spaanse kust. De kandidaten nemen zelf geen enkel blad voor de mond en lijken alles over te hebben voor een wilde nacht.

RTL besloot het programma te schrappen toen mensen massaal vielen over een scène waarin een jongen het woord ’nee’ niet lijkt te begrijpen als hij naast een meisje in bed ligt. Krikke voorzag ook deze beelden van grappig bedoeld commentaar. „Na alle blauwtjes die Jose heeft gelopen, kan hij het niet laten. Hij probeert het nog één keer.”

Volgens Genee had Krikke hier anders mee om moeten gaan. „Hij gaat er ook een beetje in mee, Bram Krikke”, zei Genee. Radiopresentator Krikke kaapte begin dit jaar de Zilveren RadioSter weg voor de neus van Genee, die ook was genomineerd.

