’Sarah Ferguson niet uitgenodigd voor kroning Charles’

De afwezigheid van Ferguson is volgens de Engelse pers opvallend omdat het contact tussen ’Fergie’ en de koninklijke familie na de scheiding in 1996 altijd warm is gebleven. Ferguson is bovendien de moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie, die respectievelijk negende en elfde zijn in de lijn van troonopvolging.

Het bericht over Ferguson volgt op het bevestigde nieuws dat prins Harry zonder zijn echtgenote Meghan bij de kroning aanwezig zal zijn. De hertogin van Sussex blijft thuis in de Verenigde Staten bij hun twee kinderen Archie en Lilibet omdat eerstgenoemde op 6 mei zijn vierde verjaardag viert.