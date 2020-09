Deense prins Joachim na hersenoperatie weer aan het werk

Joachim plaatste donderdag op Instagram een foto van zichzelf en echtgenote prinses Marie met mondkapjes bij het ambassadegebouw met de tekst: „Blij om hier elke dag te komen.”

Het is de bedoeling dat Joachim in een rustig tempo en in eerste instantie vanuit huis aan het werk gaat. De prins werd begin juli tijdens zijn vakantie op het koninklijke wijngoed Château de Cayx in het zuiden van Frankrijk getroffen door een bloedstolsel in de hersenen. Aanvankelijk was het plan dat hij eind augustus weer aan de slag zou gaan, maar dat kwam te vroeg.

Joachim had volgens medische experts het geluk dat medische hulp snel en adequaat kon worden geboden. Eerst in Cahors en daarna in het universitair ziekenhuis van Toulouse. Daar werd de bloedprop verwijderd. Doktoren verklaarden dat de prins geen blijvende schade heeft opgelopen.