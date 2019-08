Cast BH90210 deelt nu leesbrillen met elkaar

„We grijpen nu allemaal naar onze leesbril zodra we het script in handen krijgen”, aldus de actrice. „En als we gingen repeteren was er altijd wel iemand die z’n bril was vergeten, dus er werd over en weer veel gedeeld.” Volgens collega Tori Spelling duurde het deze keer ook wat langer voordat iedereen klaar was bij de make-up. „We hebben nu eenmaal inmiddels allemaal wat meer zaken die gecamoufleerd moeten worden”, grapt de actrice.

Oude broek

Het idee de show uit de mottenballen te halen kwam van Garth en Spelling, die bevriend zijn gebleven sinds Beverly Hills, 90210 in 2000 na tien jaar van de buis werd gehaald. Maar de twee waren er al vrij snel uit dat ze geen standaard reboot wilden maken. „Dat is nu al zo vaak gedaan, ik denk niet dat het publiek er nog op zit te wachten”, stelt Spelling. Garth vult aan: „En wij en de rest van de cast ook niet. Het zou voelen als een hele oude broek aandoen. We wilden juist wat anders maken deze keer.”

Ze kwamen met het idee op de proppen om een show te maken waarin ze overdreven versies van zichzelf spelen. Deze personages in het zesdelige BH90210, die dan ook de namen van de acteurs zelf dragen, werken op hun beurt wél aan een reguliere reboot van Beverly Hills, 90210. Dat concept viel in de smaak bij de oud-collega’s en Jason Priestley, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green en Shannen Doherty tekenden ook voor de revivalserie.

Luke Perry

In de nieuwe show staat de groep stil bij het overlijden van oud-collega Luke Perry. De acteur zou niet meedoen aan de revival, maar was voor zijn dood begin maart met de producenten in gesprek over een eventueel gastoptreden. Rond de start van BH90210 krijgt de cast veel vragen over Perry en dat is best moeilijk, vindt Ian Ziering. „Het is niet makkelijk om over het verlies van een familielid te praten, want zo voelt het. En er zijn geen goede antwoorden. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Sommige mensen zullen vinden dat we te veel aandacht aan zijn dood besteden, anderen juist te weinig. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat anderen daarover zeggen. Ik weet dat ik van Luke hield, en ik vind dat we het respectvol hebben gedaan.”

BH90210 is in Nederland vanaf donderdagavond 21:00 uur te zien op Fox.