B&B vol liefde: totale escalatie in Thailand

Waar het eerst zo gezellig leek tussen Martijn en Tamara in B&B vol liefde, is de sfeer nu compleet omgeslagen. Zo hadden ze - ogenschijnlijk - een leuke een-op-een-date en is het daarna geëscaleerd. Gelukkig is naast een gespannen sfeer er elders ook sprake van vlinders. Eindelijk!

Martijn negeert Tamara. Hij kan zelfs niet het fatsoen opbrengen even gedag te zeggen. Ⓒ Videoland