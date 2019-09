Reese Witherspoon getuige in mishandelingszaak ex-man Ryan Phillippe

Hewitt beweert dat de 44-jarige Cruel Intentions-acteur haar in 2017 tijdens een ruzie van de trap heeft gegooid. Elsie wil dat Reese haar verhaal doet over haar ex-man, met wie ze van 1999 tot 2007 getrouwd was en met wie ze twee kinderen kreeg. Mogelijk wordt de 43-jarige actrice dus ondervraagd over het gedrag van Ryan tijdens hun huwelijk.

Om te voorkomen dat details over zijn huwelijk met Reese op straat zouden komen te liggen, probeerde Ryan vorige maand nog de rechter ervan te overtuigen de actrice buiten de rechtszaak te laten. Maar daar ging de rechter niet in mee, zodat de blondine gewoon moet komen opdraven op 15 oktober. Net als Ryans andere ex-vriendin Paulina Slagter overigens.