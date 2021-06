Koningin Elizabeth ontvangt Amerikaanse president Joe Biden

Het bezoek staat gepland op 13 juni. De Bidens zijn dan al in Engeland omdat de president vanuit Amerika overvliegt voor de G7-top in Carbis Bay in Cornwall. Het is het eerste buitenlandse bezoek dat Elizabeth krijgt sinds het overlijden van haar man prins Philip in april. De 95-jarige Queen ontving sinds het begin van de coronacrisis sowieso weinig gasten.

Het nieuws werd donderdag aangekondigd op de dag dat het precies twee jaar geleden is dat Bidens voorganger Donald Trump met zijn vrouw Melania een staatsbezoek aflegde.