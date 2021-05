Chantal doet andere jurk aan voor bekendmaking stemmen

Chantal is erg tevreden over de jurk en geeft hem ’douze points’, schrijft de presentatrice. Ze was ook donderdag in de tweede halve finale gehuld in een japon van de ontwerper. „Claes Iversen, je hebt het weer geflikt.”

De presentatrice draagt tijdens het eerste deel van de finale van het Eurovisie Songfestival een gouden jurk van David Laport. Nikkie de Jager staat op het podium van Rotterdam Ahoy in een knalroze jurk van Edwin Oudshoorn. De outfit bevat een bijzonder detail. „Ik draag de transgendervlag op mijn hart tijdens deze bijzondere avond”, schreef ze vrijdag op Instagram.

Eerder verklapte Chantal Janzen waar ze zenuwachtig voor was:

Edsilia Rombley draagt een lichtblauwe jurk van ontwerper Tess van Zalinge. Jan Smit is weer te zien in een maatpak van het merk Oger.