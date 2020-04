Ook ex-man van Camilla heeft coronavirus

Andrew Parker-Bowles (80) ontmoette tussen 10 en 13 maart niet alleen Camilla, maar onder anderen ook prinses Anne en haar dochter Zara Tindall. Meerdere bezoekers van het Cheltenham Festival hebben inmiddels gezegd te denken daar het virus te hebben opgelopen.

Volgens Parker-Bowles, die tegen The Telegraph vertelde behoorlijk ziek te zijn geweest, heeft hij toen zelf nog geen mensen kunnen besmetten en kwam die mogelijkheid pas later. Vorige week werd bekend dat ook prins Charles (71) het virus had opgelopen, maar dat Camilla daarvan gevrijwaard was gebleven.

Charles is inmiddels uit quarantaine. Hij liet woensdag van zich horen in een videoboodschap waarin hij zich met name richtte tot ouderen. „Laten we proberen met hoop te leven, vertrouwen in onszelf en elkaar te houden en uit te kijken naar betere tijden”, aldus de in Schotland verblijvende Charles.