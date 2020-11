Vrouw Dr. Dre wil weten of hij buitenechtelijke kinderen heeft

Nicole heeft volgens TMZ verzocht dat de rapper, met wie ze 24 jaar getrouwd is, papierwerk overhandigd over mogelijke vaderschapskwesties. Het is niet duidelijk of Dr. Dre ooit betrokken is geweest bij zaken waarin wordt gesuggereerd dat hij buitenechtelijke kinderen heeft verwekt, maar mocht dat zo zijn dan wil Nicole dat hij daar open over is tijdens hun scheiding.

Het koppel maakte dit voorjaar bekend te gaan scheiden en tot dusver verloopt dat niet soepel. Zo wil Nicole een groot deel van zijn vermogen en een fiks bedrag aan alimentatie, waar de rapper het niet mee eens is. Ze denken ook allebei anders over de huwelijkse voorwaarden waaronder ze zijn getrouwd. Nicole stelt dat ze die onder dwang heeft getekend en dat Dr. Dre later in het huwelijk de papieren heeft verscheurd, iets wat hij ontkent.