Schrijvende dierenarts Chris Polanen: ’Machismo probleem in Suriname’

De schrijvende dierenarts Chris Polanen: „Mijn vader was een heel mooi personage om over te schrijven.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Ruim 25 jaar lang had Chris Polanen verschrikkelijke heimwee naar Suriname. „Ik kon niet goed in de Nederlandse samenleving wortelen, ik bleef maar zweven en denken: Ik ga terug, ik moet terug.” Om dat knagende verlangen het hoofd te bieden, ging de dierenarts uit de Bijlmer schrijven en zwemmen. Zijn tweede roman Centaur ligt nu in de winkels. Het verhaal is een kritische ode aan Suriname, het land van zijn jeugd, en zit vol autobiografische elementen. „De wereld die ik heb achtergelaten en de vader die ik nooit gekend heb, komen samen in dit boek.”