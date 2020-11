Charles bedankt iedereen voor verjaardagswensen

Eerder op de dag feliciteerden ook verschillende familieleden Charles via sociale media. Zijn zoon prins William en zijn vrouw Catherine wensten hem ’een hele fijne verjaardag’ en deelden een foto van een breedlachende Charles. De boodschap van Royal Family, waar vooral updates van koningin Elizabeth worden geplaatst, is nagenoeg hetzelfde. Het felicitatiebericht is vergezeld door twee kiekjes van moeder en zoon; eentje van de Queen met Charles als baby en een recenter beeld waarop de prins hard lijkt te lachen om een grap van de koningin.

Charles is overigens niet in Groot-Brittannië gedurende zijn verjaardagsweekend. Samen met zijn vrouw Camilla reist hij af naar Berlijn vanwege ’Volkstrauerdag’. Het stel is daar aanwezig bij een kranslegging tijdens de Nationale Rouwdag. In Duitsland worden dan alle oorlogsslachtoffers herdacht.