Sterren veilen muziekinstrumenten voor het goede doel

Een rode, zelf beschilderde én gesigneerde, Gibson-gitaar van Harry Styles bracht zo’n 24.000 euro op. Voor een door U2-zanger Bono handgeschreven tekst, van het nummer Love Is Bigger Than Anything In It’s Way, werd ruim 18.500 euro afgetikt. Een andere gulle gever betaalde 13.500 euro voor het ronde brilletje en een kostuum van muzieklegende Ozzy Osbourne.

De door Harry Styles gesigneerde Gibson gitaar Ⓒ ANP/HH

De versterkerset van Rolling Stones-bassist Bill Wyman ging voor ruim 43.000 euro naar een nieuwe eigenaar en voor iets minder dan 7000 dollar mocht een bieder de door Billie Eilish gesigneerde Fender-ukelele mee naar huis nemen.

Elton John's pak, Billy Idol's leren jasje en een gesigneerde gitaren door onder meer Robert Plant en Harry Styles Ⓒ ANP/HH

De opbrengst gaat naar MusiCares, een stichting van The Recording Academy, die jaarlijks de prestigieuze Grammy Awards uitreikt. MusiCares zet zich in voor behoeftige muzikanten. De muzieksector is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis.