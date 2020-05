Chris Evans had last van paniekaanvallen

Op de set van de film Puncture uit 2010 kreeg Evans last van kleine paniekaanvallen. Het deed hem twijfelen of het vak van acteur wel de goede keus was voor hem. „Ik begon echt te denken dat acteren niet het beste was voor mij om te doen. Ik dacht echt ’volgens mij voel ik me niet zo gezond als dat zou moeten’.”

Juist op dat moment belde Marvel om te informeren of de acteur interesse had om de rol van Captain America te spelen. Er zou een contract voor negen films en een dik salaris voor hem klaarliggen, maar Evans sloeg het aanbod meerdere keren af omdat hij bang was dat zijn angst door de grotere roem die in het verschiet lag nog groter zou worden. Zelfs toen het aanbod teruggebracht werd naar zes films en zijn gage omhoog ging, bleef hij weigeren. „Het was verleidelijk, maar ik bleef zeggen ’nee, bedankt’.”

Uiteindelijk werd de rol Evans op een presenteerblaadje aangeboden. „Ze belden op en zeiden ’de rol is voor jou, geen tests, geen audities. Als je wil, mag je ’m hebben. Denk er maar een weekend over na.” Dat deed hij en daarna accepteerde hij de rol alsnog. „Ik ben Marvel-baas Kevin Feige nog altijd dankbaar dat hij zo doortastend was en me behoedde voor een grote fout. Het was de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb.”