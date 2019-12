’The Addams family’: verrukkelijke animatie vol buitenbeentjes

Na drie speelfilms en een musical heeft de iconische griezelfamilie van geestelijk vader Charles Addams (1912-1988) nu ook zijn eerste animatie gekregen.

Ga mee naar New Jersey waar de familie Addams zijn intrek neemt in een verlaten gesticht. De inwoners van het nabij gelegen stadje Assimilation zijn niet blij met de komst van hun nieuwe, angstaanjagende buren. Vooral interieurontwerpster en tv-ster Margaux Needler vreest voor dalende inkomsten en begint een lastercampagne. Intussen maakt vader Gomez zich vooral zorgen om het nakende zwaarddansexamen van zijn zoon Pugsley.

Feest van een tekenfilm

Met The Addams family trakteert het regisseursduo Greg Tiernan en Conrad Vernon (Sausage party) op een fijn tekenfilmfeestje. Zo zijn alle personages trouw gebleven aan de oorspronkelijke en originele cartoons uit de jaren dertig. Vooral de rebelse dochter Wednesday blijft met haar lijkbleke huid, monotone stem en aandoenlijke galgenstaartjes een verrukkelijk buitenbeentje. Daarbij contrasteert het duistere, onheilspellende huis van de familie Addams prachtig met het kleurrijke modelstadje Assimilation.

Naast alle zwarte humor en verwijzingen naar de moderne popcultuur, is er ook aandacht voor serieuzere zaken. Op luchtige wijze behandelt het script oude, maar immer relevante thema’s als familiewaarden, de eigen identiteit en acceptatie van het onbekende. Met als belangrijkste boodschap: raar zijn is cool! Zo is The Addams family niet alleen genieten voor volwassenen, voor de kleintjes is dit 3D-avontuur een heerlijke eerste kennismaking met de kolderieke griezelfamilie.

✭✭✭