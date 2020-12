Alec Baldwin reageert opnieuw op kritiek ’nepaccent’ vrouw

De acteur plaatste op Instagram een bericht met een cryptische quote van schrijver Mark Twain. „Een leugen kan de halve wereld al over zijn gegaan terwijl de waarheid z’n schoenen net aantrekt.”

De boodschap werd door zijn volgers echter niet heel goed ontvangen. „Zoals je Spaanse vrouw die haar hele leven in Massachusetts heeft gewoond”, schreef iemand. „Ik neem aan dat haar accent ook nep is? FRAUDEURS!” De reactie van Alec was kort, maar krachtig: „Go fuck yourself.” Iemand anders opperde dat Hillary niet Spaans is, maar zichzelf opnieuw heeft uitgevonden als Spaanse en dat daar niets mis mee is. Maar ook met die logica kon Alec weinig: „Ze is geboren in Boston, maar opgegroeid in Spanje. Begrepen?”

Consternatie

De consternatie begon toen Hilaria afgelopen week in een video die ze op Instagram deelde opeens helemaal geen accent had. De yoga-instructrice legde uit dat ze een gedeelte van haar jeugd in Boston heeft doorgebracht en een deel op Mallorca, waar haar ouders en broer nog altijd wonen. Ze vertelde daarin dat ze inderdaad eigenlijk Hillary heet, maar dat ze zich op Mallorca Hilaria noemde en uiteindelijk voor die naam heeft gekozen.

Echtgenoot Alec viel haar toen al bij in een eigen video, waarin hij de opmerkingen op sociale media belachelijk noemde.