Filmrecensie ’Onder water’ is claustrofobische tragikomedie

— Wat: film, tragikomedie — Regie: Kuba Szutkowski, Edgar Kapp — Met: Elisa Beuger, Julia van de Graaff, Stijn — Westenend

Door Marco Weijers

Nel (Julia van de Graaff) in haar schuilkelder.

Nel heeft zich opgesloten. Niet alleen in het eenzame dijkhuisje dat binnenkort ten prooi zal vallen aan het water, maar ook in haar eigen waarheid. Als een poging van Foekje om haar naar buiten te lokken faalt, zoeken zij en haar man Evert haar moeder op in haar geheime schuilkelder. Ze hebben een verborgen agenda, maar Nel blijkt in Onder water overal op voorbereid.