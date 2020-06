Fred van Leer ’stil’ van reacties op zijn documentaire

„Lieve mensen ik ben zo dankbaar voor al jullie lieve berichten over mijn documentaire”, aldus Fred. Ook BN’ers hebben gekeken. „Zit ’m nu te kijken, intens en mooi lieve Fred”, schrijft Froukje de Both onder het bericht van de stylist. „Mooi mens en harde werker. Super trots op je lieve Fred!”, deelt Rutger Vink. Ook Viktor Brand, Dotan, Jan Versteegh en Veronica van Hoogdalem reageren met lieve woorden of een hartje.

In de driedelige serie deelt Fred zijn hoogte- en dieptepunten van 2019. „Misschien zullen mensen denken: shit, dat wist ik niet!”, zei de stylist eerder deze week tegen BuzzE.