The Voice Senior krijgt extra aflevering, Gerard Joling blijft coach

Het nieuwe seizoen van The Voice Senior begint nu een week eerder, op 27 augustus. Wie dit jaar de coaches zijn, is nog niet bekendgemaakt al is een van de ronddraaiende stoelen in ieder geval opgeëist door Gerard Joling.

Hij liet eerder al doorschemeren dat hij opnieuw coach is en postte eerder vrijdag op sociale media dat hij weer in de studio is voor opnames.