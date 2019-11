U2 dropt eerste single in twee jaar

Rahman is geen onbekende in de muziekwereld. Hij is vooral bekend als maker van verschillende filmsoundtracks waaronder die van de hit Slumdog Millionaire uit 2008. Het nummer Jai Ho, afkomstig uit die film, werd bekroond met twee Oscars en twee Grammy's.

U2-fans kunnen uitkijken naar meer nieuw materiaal. Nog dit jaar worden vier oude nummers van de groep in een nieuw jasje gestoken door Indiase artiesten.