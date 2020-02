Nieuwe vernedering voor prins Andrew: naam geschrapt van prestigeproject

Het platform noemt hem niet meer als oprichter en ook andere referenties naar hem zijn verwijderd. Andrew gaf eerder al aan terug te treden uit het zakenleven, nadat hij onder vuur was komen te liggen na een interview met de BBC.

In het gesprek met de Britse omroep werd hij stevig aan de tand gevoeld over zijn banden met Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. De Amerikaanse zakenman pleegde zelfmoord in zijn cel, nadat hij onder andere was beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Andrew zou hiervan af hebben geweten en zelf ook betrokken zijn geweest bij seksueel misbruik. In het gesprek met de BBC ontkende hij dit, iets wat veel kijkers ongeloofwaardig vonden.