Johan Derksen over Ladies Night: ’Ik schuif misschien aan als ze topless zijn’

René van der Gijp zet direct de toon. Hij vertelt drie columns te hebben gelezen over het programma.. „En alle drie sloegen de spijker op de kop. Dat programma gaat nergens over.”

Wilfred Genee besluit vervolgens de aankondiging van Ladies Night te laten zien waarin Merel Westrik vertelt over haar unibrow en schoonheidsidealen. „Ja, dan blijf je wel kijken”, reageert Johan Derksen sarcastisch. Gijp vult hem aan: „Waanzinnig programma. Ja, wat ik zo waanzinnig vind is dat er niemand daar is die ingrijpt. Je moet een kapstok hebben waar je een programma aan ophangt”, waarna hij de programma’s als DWDD, Jinek en Op1 noemt die het in zijn ogen wel goed doen.

„Het gaat nergens over. Dat is best wel pijnlijk om naar te kijken”, verduidelijkt hij. „Zo’n meisje als die Olcay Gulsen... Wat is hetgeen waar zij veel kennis van heeft?”, vraagt hij zich af. „Mode?”, reageert Wilfred meteen. „Faillissementen”, roept Derksen sarcastisch. „Niet veel weet je...”, gaat Gijp verder. „Maar ook die Linda (de Mol, red.), die zit er omdat het Linda is, maar niet omdat ze iets te vertellen heeft.”

Boos

„Het gekke is. Ze hebben toegegeven toen ze begonnen dat ze naar ons hebben gekeken”, legt Derksen uit. „Ze wilden een soort VI maar dan door vrouwen gemaakt. Wij waren het format dat als voorbeeld voor hen gold. Dan gaat ze zitten, dat lukt niet. Er kijkt geen hond naar en nu willen ze scoren door ons neer te zetten als lelijke leeghoofden. Er is niemand die dat tegen zal spreken! De waarheid mag gezegd worden. En dan hopen ze dat we heel boos worden. Ik kan daar niet boos om worden, maar ik laat me ook niet gebruiken voor een reclamecampagne voor een niet lopend programma. (...) Ik heb geen enkele reden om bij die dames aan te schuiven. Of ze zouden topless moeten zijn. Dan kan ik het nog overwegen”, grapt hij.

Nadat de mannen nog een terug hebben gekeken naar het fragment van woensdagavond waar in de dames van Ladies Night terugblikken naar het moment dat René van der Gijp de vriendin van Guus Meeuwis, Manon Meijers, belachelijk maakte, pakt Gijp wederom stevig uit. „Die mevrouw van Meeuwis denkt dus dat ik het over haar lengte had, maar dat is dus niet waar… Maar dat geeft niet. Die foto was heel erg slecht. Naast dat ze zo’n stuk boven die Guusje uitstak, was er nog iets dat mij opviel. Ik ga dat niet meer herhalen. Ze heeft het waarschijnlijk niet begrepen!”, gaat Gijp verder, terwijl Wilfred alleen maar benadrukt dat hij er inderdaad niet verder op in moet gaan.

"Ronald Molendijk kan helemaal niets!"

„En als je dan denkt alles gehad te hebben, krijg je ook nog ineens collega (Ronald) Molendijk”, gaat Wilfred verder, waarna een fragment wordt getoond waarin de dj in Shownieuws stelt veel liever naar Ladies Night te kijken dan naar VI. „De fucking hell is dat, niet te doen”, vindt Molendijk.

„Nou ja! Die kan dus godverdomme helemaal niets! Er zijn heel veel mensen op tv die niets kunnen, maar hij… Hij staat daar nog mijlenver boven. Hij kan helemaal niets!”, briest Gijp. „Pleur toch op! Het is verdomme nog een enorme minkukel ook!” Derksen blijft een stuk rustiger. „Hij zal ons wel weer even hebben willen terugpakken. Dan liggen we alle drie weer een paar nachten wakker he...”, sluit hij lachend het onderwerp af.