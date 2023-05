Afscheid Olga Commandeur onbesproken in haar allerlaatste Nederland in Beweging

In de laatste aflevering van Nederland in Beweging waarin Olga Commandeur te zien was, is met geen woord gesproken over haar afscheid. Dat was vrijdagochtend te zien op NPO 1. De laatste aflevering met Commandeur werd een jaar geleden al opgenomen.