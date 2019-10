Dit vindt Arnold Schwarzenegger het mooist aan Chris Pratt

„Het is gewoon een aardige vent. Het is altijd mooi als iemand succesvol is, als iemand een visie heeft, gedreven is en weet wat hij uit het leven wil halen. Maar als je niet aardig bent, als je geen oprecht mens bent, dan heb je niet zoveel te bieden”, aldus de 72-jarige acteur. „Maar hij is een ontzettend goed mens, en hij is geweldig met haar.”

De Terminator-ster sluit een samenwerking met zijn schoonzoon dan ook niet uit. „Dat zou kunnen, we hebben het daar nog nooit echt over gehad. Maar ik respecteer hem enorm. Het is een enorm toegewijde acteur en hij traint erg hard. Hij is fysiek in topvorm, en hij is erg getalenteerd”, aldus Schwarzenegger, die daaraan toevoegt: „Maar hij is vooral goed voor mijn dochter, en dat is het belangrijkst.”