Geraldine Kemper: ’Mijn vader was verslaafd aan heroïne’

Kemper heeft het lange tijd voor zich gehouden, maar nu haar vader er niet meer is, voelt het goed voor haar om erover te praten. „Ik was nog heel jong, dus heb pas achteraf gehoord wat er precies aan de hand was. Ik denk dat mijn moeder hem de keuze heeft gegeven: het is dit of dat. En toen heeft hij ’dat’ gekozen.”

Tijdens de opnames van Expeditie robinson, toen Kemper 28 was, had ze veel tijd om na te denken. „Ik heb nooit een vaderfiguur gehad en vroeg mij af: wie is hij eigenlijk? En toen heb ik er heel lang over gedaan om hem een mail te sturen.”

Uiteindelijk besloot Kemper hem op te gaan zoeken. „Na hem zoveel jaren niet te hebben gezien, was het toch wel een vreemde. Hij was er ook niet helemaal bij met zijn hoofd, in een hele andere staat.” Haar vader bleek nog steeds verslaafd te zijn aan heroïne. „Soms gebruikte hij ook wit, als hij er geld voor had. Ergens vond ik het ook zo zielig: die man heeft zijn hele leven vergooid aan de verboden vruchten.”

Te laat

De verslaving van haar vader kost hem uiteindelijk zijn leven. „Toen hij kwam te overlijden, kwam ik net terug van wintersport, dus ik was niet op tijd om afscheid van hem te nemen.”

Kemper had gedacht dat het overlijden van haar vader vrijwel langs haar heen zou gaan, maar ze onthult dat ze het vorig jaar toch best lastig heeft gehad. „Je bent aan het rouwen om iemand die je eigenlijk niet kent, maar ergens denk je ook: nu kan ik hem écht nooit meer leren kennen. Het was een vaag rouwproces. Daarom is mijn moeder ook alles voor mij, het is mijn grootste angst haar te verliezen.”