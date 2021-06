Tekenfilm over Anne Frank naar Cannes

Ari Folmans Where is Anne Frank? wordt vertoond in het hoofdprogramma van het meest invloedrijke filmfestival ter wereld, maar draait niet mee in de competitie. Daardoor maakt deze productie ook geen kans op de begeerde Gouden Palm. In 2008 speelde dezelfde animatiefilmer zich al eens in de kijker met het getekende oorlogsdrama Waltz with Bashir, dat het jaar daarop een Oscarnominatie in de wacht sleepte.

Het perspectief in Where is Anne Frank? ligt bij Kitty, de imaginaire vriendin aan wie Anne Frank in haar dagboek schreef. Kitty, die in de film in Amsterdam woont, gaat na de oorlog op zoek naar de verdwenen Anne en komt erachter wat haar dagboek teweeg heeft gebracht.

Eerder werd al bekend dat ook Paul Verhoeven in Cannes wel weer een gooi mag doen naar de hoofdprijs met zijn film Benedetta, een historisch drama over een lesbische non in de 17e eeuw. De Frans-Belgische actrice Virginie Efira speelt in deze film de titelrol.

Het Filmfestival van Cannes, dat vorig jaar wegen de Covid19-crisis geen doorgang vond en dit jaar werd uitgesteld, wordt gehouden van 6 tot 17 juli.