Halloweenkoningin Heidi Klum brengt horrorfilm uit

„Alleen omdat we niet kunnen uitgaan, wil nog niet zeggen dat we niet creatief kunnen zijn en plezier kunnen hebben”, vertelt het topmodel aan People. „Het is zo belangrijk om van kunst te genieten en de creativiteit te laten stromen.”

In de film zijn Heidi en haar man Tom Kaulitz te zien, samen met haar kinderen uit een eerder huwelijk Leni, Henry, Johan en Lou. Daarin genieten Klum en haar familie thuis van een coronaproof halloweenfeest tot de bliksem inslaat, waardoor de kinderen van het supermodel in zombies veranderen en haar door het huis achtervolgen. Daarbij is haar hele lichaam beschilderd, wat zo’n zeven uur duurde.

Klum staat al een aantal jaar bekend als halloweenkoningin, omdat ze ieder jaar weer groter uitpakt met haar kostuum. Zo ging ze wel eens als vleesetende alien, Fiona van Shrek en als Jessica Rabbit gekleed.