Dit doet Katie Price met haar kinderen en het maakt haar fans woest

Wat had Katie misdaan? Ze had met een app een zogeheten beautyfilter gebruikt voor de gezichten van haar kinderen, zoon Jett en dochter Bunny Hayler. „Waarom deze filters? Denk je echt dat je kinderen ze nodig hebben?”, is het verontwaardigde commentaar. Iemand verzoekt haar dat niet weer te doen. „Please, filter je kinderen niet, vooral niet met een make-up-filter. Ze zijn al zo prachtig.” „Ze zijn mooier zonder filter”, merkt een derde zelfs op.

Katie Price laat zich de kritiek niet aanleunen, maar blijft nuchter. „Ik hou van filters, dank je.”

Overigens krijgt ze ook veel complimentjes over het schattige en mooie uiterlijk van de kinderen. En iemand looft haar dat ze haar kinderen meeneemt naar Diggerland, een themapark over graafmachines, in plaats van ’ze los te laten op straat’.

Katie’s dochter met een make-up-filter Ⓒ Instagram / Katie Price

Ook haar zoontje moest aan het filter geloven Ⓒ Instagram / Katie Price