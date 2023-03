Frans Bauer wilde carrière opgeven voor Mariska

„Ik heb gewoon gezegd: ’als Maris hier niet uitkomt, dan stop ik met zingen. Dan ga ik haar volledig verzorgen’. Ja, absoluut”, zo stelt Bauer in gesprek met De Wild, die de zanger vervolgens vroeg of ’dat moet’. „Ja, niet dat moet, dat wil ik gewoon. Ze is moeder van m’n vier kinderen. We zijn altijd samen.”

Mariska is inmiddels weer grotendeels de oude. Maar de schrik zit er bij Bauer nog steeds in. De zanger is hypochonder geworden. „Ja ik ben wel iemand die, als hij iets voelt, dat hij gelijk begint te rijden. En zeker als het Mariska aangaat, als die ook maar enigszins een duizeligheid vertoont dan is het met rokende banden richting de huisartsenpost. En als ik die niet kan bereiken, dan staat er binnen no-time een ziekenauto.”

„En als die er nog niet op tijd is, dan zie je mij zeg maar met Maris achterop de achterbank richting ziekenhuis of wat dan ook”, vervolgt Bauer. „Ja, ik ben er gewoon serieus bang van. Ze is mijn alles. Dat ga je pas echt beseffen op het moment dat je op een kamer bent, en dat je je vrouw achteruit ziet gaan.”